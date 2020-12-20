شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يقهر روما برباعية فى الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أتالانتا في تحويل تأخره أمام روما بهدف إلى انتصار برباعية في المباراة التي أقيمت على ملعب «جيويس»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

تقدم روما بهدف في الشوط الأول عن طريق مهاجمه البوسني إدين دجيكو في الدقيقة السابعة بصناعة من الأرميني هنريك مختيريان.

وفى الشوط الثاني، قلب فريق أتالانتا الأمور بتسجيل 4 أهداف متتالية، بواسطة كل من الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة 59، الألماني روبن جوسينس في الدقيقة 70، لويس مورييل في الدقيقة 72، والسلوفيني جوسيب إيليشيش في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أتالانتا إلى 21 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد فريق روما في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.