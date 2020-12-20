شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية أمام الاتحاد الليبى بعد غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة في نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد في مباراة النهائى.
يحل بيراميدز ضيفًا على نادى الاتحاد الليبى في الخامسة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية في مباراة الذهاب التي تقام بمصر للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
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