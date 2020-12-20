شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة.. «كورونا» تهدد بإيقاف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، مفاجآة مدوية حول وجود مخاوف من الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي من تعليق المباريات خلال احتفالات الكريسماس، خوفاً من تزايد أعداد الإصابة بين اللاعبين في البريميرليج.

وقالت الصحيفة، إن هناك حالة من الترقب الشديد خلال الساعات القليلة المقبلة انتظارا لقرارات حكومية بشأن الموقف النهائي من النشاط الكروى.

وأوضحت، إن الدوري الإنجليزي الممتاز بات مهدداً بالإيقاف في فترة الكريسماس، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.