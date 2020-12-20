شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يستعيد «البيشي» قبل مواجهة الرائد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد عبدالعزيز البيشي، لاعب فريق الاتحاد، إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراة الوحدة الماضية.
وحرص البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، على عدم إرهاق اللاعبين الأساسيين خلال الحصة التدريبية، حيث أخضعهم لتدريبات خفيفة، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركزت في معظمها على النواحي الفنية
ويستعد العميد للقاء الرائد غدًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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