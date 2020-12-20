شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للنصر السعودي قبل مواجهة الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن أيمن يحيى لاعب فريق النصر خضع لفحص بالأشعة على موضع إصابته التي تعرض لها أمام الرائد في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النصر بهدفين دون مقابل.

واضطر البرتغالي روي فيتوريا إلى استبدال يحيى في المباراة بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة وأسفل عضلات البطن، حيث ستحدد نتيجة الفحص الطبي بالأشعة حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي من عدمه مع تحديد برنامجه التأهيل.

وقالت الصحيفة أن يحيى أبلغ الجهاز الطبي بتحسن إصابته أثناء وجوده في العيادة، وأبدى رغبته في المشاركة بلقاء الباطن غدًا إلا أن الجهاز الطبي للفريق طلب الانتظار لحين ظهور نتيحة التشخيص.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الباطن غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.