شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة»: محمد صلاح كان سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، كان بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في حالة واحدة.

وأوضح «أبوتريكة» أثناء حديثه في ستوديو «بي إن سبورتس» لتحليل الدوري الإنجليزي إلى أن 99% من لاعبي العالم سيوافقون مباشرة في حال تلقيهم عروض من ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف: «هل إذا كان محمد صلاح في أحد الناديين وحقق نفس الأرقام التي يحققها الآن مع ليفربول، ألم يكن سيفوز بالكرة الذهبية؟».