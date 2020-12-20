شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «رونالدو» بعد فوزه بجائزة «القدم الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته البالغة لتسلمه جائزة القدم الذهبية لعام 2020 في نسختها الثامنة عشرة متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، موجها رسالة شكر إلى جمهوره ولكل من صوت له حول العالم.

واحتفل كريستيانو رونالدو مع جمهوره بحصوله على الجائزة، حيث شارك متابعيه عبر انستجرام صورة له معلقا: «يشرفني أن أفوز بجائزة القدم الذهبية وأن أخلد في متنزه (Champion Promenade ) في موناكو، مع بعض من أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور!.. وأريد أن أشكر الجماهير في جميع أنحاء العالم على تصويتهم لي».

