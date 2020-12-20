شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمى المنتخب الوطنى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، عن التشكيل الأساسي لمباراة الفريق ضد نظيره وست بروميتش البيون، التي تقام على ملعب «ذا هاوثورنس»، في التاسعة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد التشكيل وجود أحمد المحمدى على مقاعد البدلاء، فيما يغيب محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة. وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي: حراسة المرمى: مارتينيز الدفاع: كاش، هاوس، مينجز، تارجت الوسط: ماكجين، تراوري، دوجلاس لويز الهجوم: جريليش، أنور الغازي، واتكينز الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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