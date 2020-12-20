شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفوارى «سيسيه» يثير أزمة بين الزمالك والاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الزمالك والاتحاد السكندرى، بسبب رغبة مسؤولى الأبيض في استعادة اللاعب رزاق سيسيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظرا لحاجة الفريق لخدماته، بعد التألق الكبير للاعب الإيفوارى في صفوف زعيم الثغر. وتحدث العديد من المسؤولين داخل نادى الزمالك عن ضرورة عودة سيسيه لصفوف الأبيض عقب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال فترات إعارته مع الاتحاد السكندرى، وأن اللاعب سيمثل إضافة كبيرة في ظل حالة عدم الانسجام وعدم التوفيق التي تلازم حميد أحداد، لاعب الفريق الذي عاد بعد انتهاء إعارته للرجاء البيضاوى المغربى. ويوضح مسؤولو الزمالك أنه حال تعثر عودة اللاعب للأبيض في فترة الانتقالات المقبلة، فستكون عودته نهاية الموسم أمرا نهائيا ولن يسمح بإعارته مرة أخرى، أو بيعه في نهاية الموسم.

فيما رفض محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عودة رزاق سيسيه لصفوف الأبيض، وتمسك باستمرار اللاعب حتى انتهاء مدة إعارته، وقال: «سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندرى حتى نهاية موسم 2020 – 2021، ولن يرحل عن الاتحاد قبل انتهاء فترة الإعارة، وندرس التفاوض مع الزمالك من أجل ضمه نهائيا إلى صفوف الاتحاد».

ومن جانبه، كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك أن عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند في عقده يسمح للزمالك باستعادته في منتصف الموسم.

في شأن مختلف، يسعى الزمالك لتبديل موعد مباراته مع جازيل التشادى، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقررة بعد غد الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، والذى تقرر أن تقام المباراة عليه عقب حصول مسؤولى الزمالك على الموافقات الأمنية، لإقامة المباراة في استاد بتروسبورت.يحاول مسؤولو الزمالك، مع مسؤولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، ومسؤولى نادى أهلى طرابلس الليبى، لتبديل موعد مباراة جازيل والأبيض، بمباراة الفريق الليبى والترجى التونسى، في نفس الدور.