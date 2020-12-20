مانشستر يونايتد يكشر عن انيابه ويسجل سداسية في شباك ليدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 14 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " ​البريمييرليغ​ "، سحق نادي ​مانشستر يونايتد​ منافسه ​ليدز يونايتد​ بنتيجة 6 - 2 ليتقدم بالترتيب نحو المركز الثالث في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب الاولد ترافورد بتواجد جماهيري محدود بسبب قرار الحكومة البريطانية بعد انتشار ​فيروس كورونا​ الخطير.



وبالعودة الى مجريات المباراة، سجل متوسط ميدان مانشستر يونايتد الشاب ​​سكوت م​اكتوميناي هدفين في اول ثلاثة دقائق ليصبح اول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل ثنائية في هذا الوقت ليسهل مهمة فريق قبل ان يضيف زميله المتألق البرتغالي ​برونو فيرنانديز​ الهدف الثالث في الدقيقة 20 واتى الهدف الرابع عن طريق المدافع البلغاري فيكتور لينديلوف في الدقيقة 37 قبل أن يسجل ليدز هدف وحيد عن طريق اللاعب ليام كوبر في الشوط الاول الذي انتهى بنتيجة 4 - 1.

وفي الشوط الثاني، اكمل ​الشياطين الحمر​ تفوقهم وسجلوا الهدف الخامس عن طريق اللاعب دانيل جايمس في الدقيقة 66قبل أن يكمل البرتغالي برونو فيرنانديز التألق بتسجيله الثنائية بعد هدفه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 70 ليمنح فريقه التقدم 6 - 1 ولكن ليدز خفف وقع الخسارة وسجل هدف ثاني عن طريق اللاعب ستيوارت دالاس في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بعد مهرجان تهديفي بنتيجة 6 - 2.