شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرايبورغ يضرب هيرتا برلين برباعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 ضمن فعاليات الجولة 13 من منافسات ​الدوري الالماني​ " ​البوندسليغا​ "، حقق ​فريق فرايبورغ​ الانتصار الكبير بنتيجة 4 - 1 امام فريق ​هيرتا برلين​ في اللقاء الذي اقيم بحضور عدد محدد من الجماهير بعد قرار الاتحاد الالماني بسبب انتشار فيروس كورونا على ارض ملعب شوارزوالد ستاديون.

سجل رباعية اصحاب الارض كل من فينسينزو غريفو في الدقيقة السابعة وايرميدين ديميروفيتشفي الدقيقة 59 بينما اضاف الثالث اللاعب مانويل غولد في الدقيقة 67 واتى الرابع عن طريق اللاعب ​نيلز بيترسن​ من ضربة جزاء في الدقيقة 90 بينما اتى هدف حفظ ماء الوجه للضيوف عن طريق اللاعب ​دودي لوكيباكيو​ في الدقيقة 52 لينتهي اللقاء بنتيجة 4 - 1.

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