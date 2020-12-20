غرناطة يحقق المطلوب بفضل سولدادو ويتخطى ريال بيتيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 ضمن فعاليات الجولة 14 من منافسات ​​الدوري الاسباني​​ " ​​الليغا​​ "، حقق ​نادي ​غرناطة​​ فوزاً مهماً امام ضيفه ​فريق ريال بيتيس​ وبواقع 2 - 0 في اللقاء الذي اقيم بغياب الجماهير بسبب قرار الاتحاد الاسباني بخوض اللقاءات وسط احترام قواعد التباعد الاجتماعي عقب انتشار ​​فيروس كورونا​​ الخطير على ارض ملعب نويفو لوس كارمينيس.

سجل ثنائية غرناطة المخضرم ​روبرتو سولدادو​ من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ومن ثم الثاني في الدقيقة 20 ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية تساهم بتقدمه في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

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