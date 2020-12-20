شكرا لقرائتكم خبر عن دعم 23 صحفياً عبر مبادرة صندوق الإعلاميين والان مع التفاصيل
وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن سبق للاتحاد صرف الدفعة الأولى في شهر رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فايروس كورونا المستجد COVID - 19 والمساهمة في قضاء احتياجات العيد لأسرهم، إذ بلغ عدد المستفيدين في مجمل الدفعات أكثر من 23 إعلامياً.
يذكر أن مبادرة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين تهدف إلى مساندة الإعلاميين الرياضيين وتلمس احتياجات أسرهم، تقديراً ووفاءً لهم، وإيماناً بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي، حيث يتم استقبال كافة طلبات الدعم عبر النموذج الخاص في الموقع الإلكتروني للاتحاد: https://ssmfksa.com/sf
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