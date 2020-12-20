التعاون يستضيف الشباب وعينه على الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق التعاون ضيفه الشباب في واحدة من أقوى مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر وحامل اللقب فريق الهلال.

فيما التعاون يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة وعينه على المركز الرابع، في حالة تعثر الفرق التي تسبقه في الترتيب، حيث تفصله عن الاتحاد صاحب المركز الرابع نقطتان فقط.

وتقابل الفريقان ضمن دوري المحترفين في 20 مباراة يظهر من خلالها التكافؤ الكبير في النتائج، حيث فاز التعاون في 7 مباريات وبالرقم نفسه فاز الشباب، وحضر التعادل في 6 مواجهات، في حين أكبر نتيجة فوز للتعاون كانت (4 - 1) وهي أيضا أكبر نتيجة فوز للشباب، أما التعادل فكانت أكبر نتيجة بينهما (3 - 3).

وتبدو الحالة النفسية أفضل في التعاون، حيث استطاع التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس الملك بفوزه على ضمك (2 - 1) في حين ودع الشباب المسابقة بخسارته من القادسية بهدف دون مقابل.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة ثلاثي الشباب العائد من الإصابة نواف العابد وتركي العمار وأحمد شراحيلي، حيث إن مشاركتهم أصبحت بيد المدرب بيدرو كايشينا، الذي بات مهددا بالإقالة في حالة استمرار الفريق بتقديم المستويات والنتائج السيئة، بعد أن أعطاهم الكادر الطبي الضوء الأخضر للمشاركة.