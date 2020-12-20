شكرا لقرائتكم خبر نشوة الاتحاد تصطدم بجراح الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش فريق نادي الاتحاد فترة مختلفة عما كان عليه في الموسم الماضي من خلال توهجه بصورة متصاعدة؛ بسبب النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق على مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلاقي الاتحاد نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة، بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الشباب بهدف لمثله، ثم كسب الوحدة بثلاثية نظيفة وتأهل لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما الرائد خسر الجولة الماضية من الفيصلي بنتيجة 2-0 ثم غادر كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام النصر بنتيجة 2-0 أيضا، ليدخل هذا اللقاء وهو قادم من أربع خسائر على التوالي، أولها من فريق نادي العين ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وبات أبرز ما يعزز القوة الاتحادية، والتي تعطيه الأفضلية في هذا اللقاء، هو الثقة الكبيرة التي غيرت شكل الفريق من حيث الجانب الدفاعي بوجود المحترف المصري أحمد حجازي، إضافة إلى دخول فهد المولد للمشاركة في التدريبات الجماعية إلى جانب عبدالمجيد السواط و حمدان الشمراني.

كما أن الظهور المختلف الذي يقدمه المحترف غاري رودريقيز أكسب الفريق قوة هجومية تشكل خطورة على أي خصوم مع وجود رومارينهو داسليفا وعبدالعزيز البيشي، الذي فضل المدرب إراحته في المباراة الأخيرة.