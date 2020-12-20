اللجنة الطبية بمهرجان الإبل تؤكد حالات العبث

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وأوضح رئيس اللجنة الطبية للكشف عن العبث الدكتور عبدالله الحواس أن عملية فحص الإبل تمر بثلاث مراحل بعد الاطمئنان على البيانات، ففي المرحلة الأولى تتم عملية المعاينة الظاهرية، حيث يمر جميع أفراد الفريق الطبي على المنقية، وفي المرحلة الثانية يتم فحصها إكلينيكيا من خلال التركيز على المناطق التي يكون فيها العبث، وفي المرحلة الأخيرة يتم فحصها مختبريا.وأشار الدكتور الحواس إلى أنَ الحالات التي يتم العبث فيها هي حالات التمطيط الجائر التي تؤدِي لتهتك الأنسجة، وغياب الإحساس في الشفتين.
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