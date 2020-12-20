شكرا لقرائتكم خبر بعد 8 جولات.. حجازي الأعلى تشتيتا للكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مضي 8 جولات من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021، استطاع النجم المصري في صفوف فريق الاتحاد أحمد حجازي أن يتفوق على كافة المدافعين في الدوري من خلال المساهمة في تغيير شكل الفريق دفاعيا إلى جانب تصدره لقائمة الأعلى تشتيتا للكرة.

وبلغ عدد المرات التي استطاع فيها حجازي أن يشتت الكرة 48 مرة، يليه لاعب نادي أبها مهدي تاهرات بـ43 مرة، ثم ايقور روسي مدافع فريق الفيصلي بـ42، ثم ريس ويليامز لاعب نادي القادسية بـ38، وأخيرا نيمانيا مدافع فريق نادي الرائد بـ37 مرة.

وفي حين جاء حجازي ضمن تشكيلة الدوري السعودي لأعلى اللاعبين قيمة سوقية، ترددت أنباء عن تحرك إدارة نادي الاتحاد، من أجل شراء عقد المدافع المصري بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه مع بداية الموسم الحالي.

يذكر أن حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم، قادما من صفوف وست بروميتش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي.

أعلى اللاعبين قيمة سوقية

خط الهجوم:

الهلال - لوسيانو فيتو: 7 ملايين يورو.

الشباب - فابيو مارتينز: 7 ملايين يورو.

حراسة المرمى:

الأهلي - محمد العويس: 2.8 مليون يورو.

خط المنتصف:

النصر- بيتي مارتينيز: 12 مليون يورو.

الهلال - أندريه كاريو: 8 ملايين يورو.

الشباب - ايفر بانيقا: 7 ملايين يورو.

النصر - بيتروس : 3.8 ملايين يورو.

خط الدفاع:

الأهلي - لوكاس ليما: 6 ملايين يورو.

النصر- مايكون: 3.9 ملايين يورو.

الاتحاد - أحمد حجازي: 3.5 ملايين يورو.

الهلال - محمد البريك: 2.2 مليون يورو.

اللاعبون الأكثر تشتيتا للكرة:

48 مرة

أحمد حجازي - الاتحاد

43 مرة

مهدي تاهرات - أبها

42 مرة

ايقور روسي - الفيصلي

38 مرة

ريس ويليامز - القادسية