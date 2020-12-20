دعم 23 إعلاميا عبر مبادرة صندوق دعم الرياضيين

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وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن سبق للاتحاد صرف الدفعة الأولى في شهر رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استمرار تقديم الدعم الخاص لعدد من الإعلاميين المستحقين ضمن مبادرة (صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين)، وذلك بعد اعتماد لجنة صندوق الدعم صرف الدفعتين الثانية والثالثة وفق الأوجه المقرة من مجلس إدارة الاتحاد التي تشمل سداد مديونيات المعسرين أو تحمل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية أو المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمن تنطبق عليه شروط الدعم.وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن سبق للاتحاد صرف الدفعة الأولى في شهر رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا ، والإسهام في قضاء احتياجات العيد لأسرهم، إذ بلغ عدد المستفيدين في مجمل الدفعات أكثر من 23 إعلاميا.

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