شكرا لقرائتكم خبر عن تربيل ثرت يفوز على فالكون ويتوج ببطولة «بول أبف أوول» للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق تربيل ثرت، بلقب بطولة أكاديمية «بول أبف أوول» للرجال بعد فوزه الصعب الذي حققه فريق فالكون 95/86 بعد مباراة ماراثونية قوية شهدت قمة الإثارة والندية بين عمالقة كرة السلة من المقيمين بالدولة التي ضمت عدداً كبيراً من نجوم اللعبة المحترفين القدامى الذين كانوا يشكلون أهم صفوف منتخبات بلادهم.

وبفوز تربيل ثرت توج باللقب، فيما اكتفى فالكون بوصافة البطولة التي جرت على مدار الأشهر الماضية ضمن بطولات الأكاديمية التي تضمنت كافة فريق المراحل السنية بداية من درجة الأولى (رجال)، والدرجة الثانية (رجال)، وفوق 40 سنة (رجال)، ودرجة أولى (للسيدات)، وبطولة «الميكس» (سيدات ورجال)، وبطولة الشباب من 15 حتى 18 سنة، وبطولة الناشئين من 12 حتى 15 سنة.

وبختام مسابقات المرحلة الأولى من موسم السباقات في أكاديمية «بول أبف أوول» تبدأ اللجنة المنظمة المشرفة على البطولات برئاسة بلال أبيض التحضير النهائي لبطولات الجاليات التي تبدأ بداية من يوم 17 يناير المقبل لكافة المراحل السنية بدءاً من الرجال وحتى الناشئين للجنسين.

وتعتبر بطولات أكاديمية «بول أبف أوول» من البطولات الرسمية المقامة تحت إشراف اتحاد كرة السلة الإماراتي، باعتماد مجلس دبي الرياضي.

واعتبر بلال أبيض الرئيس التنفيذي لأكاديمية «بول أبف أوول»، بطولات منتخبات الجاليات المقبلة من أهم وأقوى البطولات في مجال اللعبة، ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب؛ بل على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الأكاديمية تمتلك منتخباً قوياً قادراً على المشاركة والمنافسة في أهم البطولات وكان آخرها تحقيق نتائج طيبة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، كما حقق المركز الثاني في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قبل 3 مواسم.