تشكيلة نابولي المتوقعة ضد لاتسيو
تشكيلة نابولي المتوقعة ضد لاتسيو مساء اليوم الاحد خارج ملعبه في الجولة الثالثه عشر من المتوقع ان يلعب اليوم فريق نابولي بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي دافيد أوسبينا ، وفي خط الدفاع جيوفاني ديلورينزو، كوستاس مانولاس، كاليدو كوليبالي،ماريو روي ، وفي خط الوسط ماتيو بوليتانو، تيموي باكايوكو، فابيان رويز ، وفي خط الهجوم بيوتر زيلينسكي،أندريا بيتاجنا، لورينزو إينسيني.
بطاقة مباراة نابولي ولاتسيو
البطولة الدوري الايطالي
الجولة الأسبوع 13
موعد المباراة 20-12-2020
توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 4
معلق المباراة محمد بركات
ملعب المباراة الأولمبيكو
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو napoli اليوم بتاريخ 20-12-2020 في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.