مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو napoli اليوم بتاريخ 20-12-2020 في الدوري الايطالي

تشكيلة نابولي المتوقعة ضد لاتسيو

تشكيلة نابولي المتوقعة ضد لاتسيو مساء اليوم الاحد خارج ملعبه في الجولة الثالثه عشر من المتوقع ان يلعب اليوم فريق نابولي بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي دافيد أوسبينا ، وفي خط الدفاع جيوفاني دي

لورينزو، كوستاس مانولاس، كاليدو كوليبالي،ماريو روي ، وفي خط الوسط ماتيو بوليتانو، تيموي باكايوكو، فابيان رويز ، وفي خط الهجوم بيوتر زيلينسكي،أندريا بيتاجنا، لورينزو إينسيني.

بطاقة مباراة نابولي ولاتسيو

البطولة الدوري الايطالي

الجولة الأسبوع 13

موعد المباراة 20-12-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

معلق المباراة محمد بركات

ملعب المباراة الأولمبيكو