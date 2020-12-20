رئيس ريال مدريد يطالب بتغييرات في كرة القدم

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اليوم الأحد إلى إحداث تغييرات في لعبة كرة القدم حتى تحافظ على شعبيتها بعد جائحة فيروس كورونا .

وشدد بيريز على مستوى البطولات المحلية والدولية دون الكشف عن أي تفاصيل محددة قائلا إن ناديه سيكون في طليعة القوى الداعية والداعمة للتغيير كما كان عند ظهور كأس أوروبا في خمسينات القرن

الماضي.وقال بيريز في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الملكي: كل شيء سيتغير، الجائحة تضطرنا للعمل حتى تصبح كرة القدم أكثر تنافسية. علينا إجراء تغييرات والبحث عن سبل للحفاظ على شعبية كرة القدم.وأضاف بيريز: لعب ريال مدريد دورا في تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكأس أوروبا والنموذج الحالييحتاج إلى عملية إعادة إطلاق جديدة وأظهرت الجائحة الحاجة إلى ذلك.

وقال:كرة القدم تحتاج إلى قوة دفع جديدة وريال مدريد سيكون في قلب كل ذلك".

وتتوافق تصريحات بيريز مع مواقف جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" الذي دعا في وقت سابق من العام الحالي إلى تعديلات على مستوى بطولات اللعبة وتقليل المباريات حفاظا على صحة اللاعبين.

وقال بيريز أيضا إن كثرة المباريات حاليا لها تأثير سلبي على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات ولا تحظى أيضا باهتمام جماهيري كبير.