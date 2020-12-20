في 73 دقيقة..8 أهداف بمباراة مانشستر يونايتد وليدز

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الجارية حاليًا، غزارة تهديفية بين الفريقين بعدما وصلت النتيجة لـ 6-2، خلال المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين حاليًا الأن على ملعب "أولد ترافورد" ، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

8 أهداف حتى الأن بين مانشستر يونايتد وليدز بعد مرور 73 دقيقة من عمر

المباراة في لقاء مثير بين الفريقين.

سجل دالاس لاعب فريق ليدز يونايتد هدف فريقه الثاني، في الدقيقة 73، بعدما سجل مانشستر يونايتد هدفين متتاليين الخامس والسادس في 4 دقائق.

حيث سجل برونو فيرنانديز الهدف السادس عبر ركلة جزاء في الدقيقة 69، قبلها أضاف

الويلزي جيمس دانيال الهدف الخامس لليونايتد بعد مجهود فردي رائع من سكوت ماكتوماني مررها للدانيال والذي سددها داخل الشباك في الدقيقة 65.

كان سكوت ماكتومناي لاعب مانشستر يونايتد سجل هدفي الفريق الأول والثاني في 3 دقائق بعد بداية المباراة، ثم سجل برونو فيرنانديز هدف اليونايتد الثالث في الدقيقة 20 ، قبل أن يسجل فيكتور ليندوف الهدف الرابع في الدقيقة 37، فيما سجل هدف ليدز يونايتد الأول ليام كوبر.