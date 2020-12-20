تقام اليوم الأحد 20-12-2020 العديد من المواجهات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهة إيبار ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة لاتسيو ضد نابولى في الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
02:00 مساء، برايتون × شيفيلد يونايتد
04:15 مساء، توتنهام هوتسبير × ليستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
06:30 مساء، مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
09:15 مساء، وست بروميتش ألبيون × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
03:00 عصرا، سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس
05:15 مساء، غرناطة × ريال بيتيس
07:30 مساء، قاديش × خيتافي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
10:00 مساء، إيبار × ريال مدريد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
01:30 ظهرا، تورينو × بولونيا
04:00 مساء، بينفينتو × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
04:00 مساء، كالياري × أودينيزي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
04:00 مساء، انتر ميلان × سبيزيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
04:00 مساء، ساسولو × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
07:00 مساء، أتلانتا × روما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، لاتسيو × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
04:30 مساء، فرايبورج × هيرتا برلين
07:00 مساء، فولفسبورج × شتوتجارت13
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
02:00 مساء، ستاد بريست 29 × مونبلييه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
04:00 مساء، نانت × أنجيه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
04:00 مساء، سانت إيتيان × نيم أولمبيك
04:00 مساء، ستراسبورج × بوردو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
04:00 مساء، ديجون × موناكون تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
06:00 مساء، لوريان × رين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، ليل × باريس سان جيرمان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر beIN Sports HD اليوم 20/12/2020 في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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