شاهد فيديو اهداف مباراة الانتر وسبيزيا فى الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الانتر وسبيزيا فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020، بالجولة الـ13.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا حقق الانتر الفوز على ضيفه سبيزيا 2-1.

وسجل هدفي إنتر ميلان أشرف حكيمي في الدقيقة 52 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف هدف سبيزيا روبرتو بيكولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

انتظر الانتر حتي جاءت الدقيقة 52 ليفتتح التسجيل عن طريق الاسد المغربي “أشرف حكيمي” بعد ان استلم كرة على الجانب الايمن وسددها قذيفة فى زاوية حارس مرمي سبيزيا، ليرفع رصيده الى الهدف الرابع فى السيريا آ هذا الموسم.

وفى الدقيقة 71 أضاف المهاجم البلجيكي “روميرو لوكاكو” الهدف الثاني للانتر من ركلة جزاء، وقبل النهاية بلحظات اخترق سبيزيا دفاع الانتر وسجل هدف متأخر بعد ان حول اللاعب روبرتو بيكولي كرة عرضية الى الشباك.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطة خلف ميلان، وتوقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

إليكم فيديو اهداف مباراة الانتر وسبيزيا فى الدوري الايطالي

شاهد المزيد..