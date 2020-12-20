سوق الانتقالات | لاعب الهلال على رادار فريق إماراتي

دخل جناح نادي الهلال، هتان باهبري، ضمن اهتمامات أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي 2021، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “البلاد” السعودية.

وأشار المصدر إلى أن أحد الفرق الإماراتية تتطلع إلى استقطاب باهبري، واستغلال عدم تواجد اللاعب في تشكيلة فريقه الأساسية؛ لإقناعه بإتمام الصفقة.

وحضر باهبري إلى الهلال في فبراير من العام الماضي، قادمًا من نادي الشباب، ويرتبط مع الزعيم بعقد لمدة 3 سنوات، ويحصل على راتب سنوي قدره 5 مليون ريال.

وأكد المصدر ذاته أن إتمام الصفقة يتوقف على قرار مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، ومدى حاجته للاعب خلال باقي مباريات الموسم الحالي.

وبدأ باهبري مسيرته مع نادي الاتحاد، ثم انتقل إلى الخليج على سبيل الإعارة، وبعدها رحل بشكل نهائي إلى الشباب عام 2016، واستمر مع الليث لمدة 3 سنوات قبل أن يحط الرحال في الهلال.

وخلال مسيرته مع الزعيم في الموسم الحالي، لعب باهبري 5 مباريات بواقع 93 دقيقة لعب، ويحتل الهلال حاليا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور 8 جولات.

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