بث مباشر | شاهد طنجة والمغرب التطواني فى الدوري المغربي inwi “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة طنجة والمغربي التطواني فى الدوري المغربي inwi، ضمن قمة مباريات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 بالجولة الرابعة، والتي تقام على ملعب طنجة.

ييث ديربي الشمال بين طنجة والمغرب التطواني على القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل اتحاد طنجة المباراة على ملعبه بمعنويات مرتفعة بعد ان حقق الفوز فى 3 مباريات متتالية، وسيسعي اليوم بقيادة المدير الفني “ادريس المرابط” ال تحقيق الفوز على جاره وغريمه التقليدي لمواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري.

ويحتل طنجة المركز الثالث برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد ان خاض 3 مباريات، وله فرصة اقتناص الصدارة اليوم حيث يبتعد ببفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء الرياضي الذي خاض 4 مباريات.

فى المقابل يدخل الضيوف لقاء الديربي فى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بعد ان حققوا الفوز فى مباراة، وتعادل فى آخري، وتعرضوا للهزيمة فى واحدة.

وسيسعي المغرب التطواني اليوم بقيادة مدربه الاسباني “خوان خوسيه ماكيدا” الى تحقيق الفوز لتحسين موقعه فى جدول الترتيب والاقتراب مبكراً من فرق المقدمة.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة بين الفريقين فى الدوري المغربي قد شهدت فوز اتحاد طنجة بهدف دون مقابل، بالجولة ال27 الموسم المنصرم، والتي اقيمت يوم 30-9-2020.

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