اخبار الامارات | الجمهور يستبعد شباب الاهلي دبي والوصل من المنافسة

أظهر استطلاعًا للرأي اليوم الأحد استبعاد أغلب الجماهير إمكانية عودة الوصل وشباب الأهلي إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي للمحترفين في الموسم الحالي.

وتعاقد الوصل مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان خلفًا للمدرب الوطني سالم ربيع في الوقت الذي تعاقد فيه شباب الأهلي مع المدرب الوطني مهدي علي خلفًا للمدرب الإسباني جيرارد زاراجوسا.

وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية اليوم الأحد فإن التفاؤل غاب عن الجماهير بشأن نجاح المدربين الجديدين في إعادة الفريقين إلى دائرة المنافسة على درع دوري الخليج العربي هذا الموسم.

وأقر 85ر70 بالمئة من المشاركين في الأستطلاع، بصعوبة مُهمة المدربين هيلمان ومهدي، للوصول بالفريقين للمنافسة على لقب الدوري.

وبحسب نتائج الاستطلاع عبر شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي أكد 7ر58 بالمئة صعوبة المهمة واتفق معهم 83 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبر الموقع الالكتروني للصحيفة.

ورأى 15ر29 بالمئة من إجمالي المشاركين بالتصويت، تفاؤلهم بنجاح مهدي وهيلمان في قيادة الفريقين للعودة إلى دائرة المنافسة