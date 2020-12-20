الامارات | بالفيديو.. أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل رفائيل لياو مهاجم ميلان أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حيث هز شباك ساسولو بعد ست ثوان اليوم الأحد.

واستحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية مباشرة وتوغل بالكرة في دفاع ساسولو ثم أرسل تمريرة أرضية إلى المندفع من الخلف لياو ليسدد بقوة في مرمى الحارس أندريا كونسيلي.

ووفقا لشركة أوبتا للإحصاءات، فإن باولو بوجي لاعب بياشينزا كان صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة عندما هز شباك فيورنتينا بعد مرور ثماني ثوان في 2001.

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