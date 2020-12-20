الزمالك ينتظر وصول بعثة بطل تشاد بعد فشلها في مغادرة بلادها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر أن نادي الزمالك وصول بعثة بعثة جازيللي خلال الساعات المقبلة لأداء مباراتي الفريقين ذهابًا وايابًا في القاهرة بعدما فشلت البعثة التشادية في في مغادرة بلادها؛ بسبب عدم الحصول على تصريح السفر من جانب وزير الرياضة التشادي، لاستقلال الطائرة التي تنقل البعثة لإثيوبيا.
وحررت بعثة جازيللي محضرًا لدى الشرطة التشادية في وزير الرياضة، وتم تصعيد الأزمة، أملاً في إنهائها خلال الساعات القليلة المقبلة.
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