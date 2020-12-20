شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض عبدالله بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان في مفاوضات جادة مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. ويعاني «البكري» من عدم الدفع به في المباريات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع اللاعب للرحيل لأي ناد آخر في ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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