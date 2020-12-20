شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يدرس الرحيل عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، الرحيل عن النادي في حالة عدم الاعتماد عليه أساسيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتراض الحارس على الدفع بشريف إكرامي كحارس أساسي في المباريات منذ انطلاق الموسم.

ووفقًا لمصدر مقرب من «الشناوي»، فإن هناك تعليمات من إدارة الفريق والجهاز الفني بالاعتماد على «إكرامي» في بداية الموسم وتجاهل الدفع بـ«الشناوي».