شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرد على إشاعات سفره خارج البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على إشاعات سفره خارج البلاد، التي انتشرت على بعض الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وقال مرتضى منصور لـ «المصري اليوم» إنه لم يغادر البلاد نهائيًا، لافتًا إلى أنه يجهز للجسات القضائية للدعوى المرفوعة من جانبه لإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلسه.

وأكد منصور لـ«المصري اليوم» أنه لم يسافر نهائيا خارج البلاد وان كل ماتردد عن ذلك لا أساس له من الصحة.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إيقاف مجلس مرتضى منصور لوجود مخالفات مالية وكلفت اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار احمد بكري بإدارة النادي وتسيير أعماله لحين الانتهاء من التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس المنتخب، أيهما أقرب.