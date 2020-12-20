شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ«موسيماني» على فوز هدف «القاضية ممكن» بجائزة الأفضل في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز محمد مجدي «أفشة» باستفتاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

وتفوق «أفشة» على منافسه محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، في الاستفتاء، بهدفه في مرمى الزمالك في نهائي البطولة والذي منح القلعة الحمراء لقبها التاسع.

وكان هدف «شيكابالا» في المباراة نفسها في شباك الأهلي هو المرشح الثاني في الاستفتاء، إلا أن 52.5% منحوا أصواتهم لهدف لاعب الأهلي مقابل 47.5% للاعب الزمالك، بمشاركة أكثر من مليون صوت.

ومن جانبه، علق «موسيماني» على فوز لاعبه بالاستفتاء قائلًا: «هدف كبير جدًا، هدف العقد! لقد ركضت بأقصى سرعتي إليه عند الراية الركنية! لقد صُنع التاريخ! لازلت أشعر بالقشعريرة بمشاهدة الهدف، ولقد سُجل في الوقت المثالي! كان لدي عمل واحد فقط لأفعله في ذلك اليوم، دون أعذار، شكرًا»أفشة«، فريقي، والأمة الحمراء».