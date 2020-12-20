أسوان يؤدي مرانه الأخير قبل لقاء المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى مرانه الصباحى الأخير قبل لقاء المصري بالجولة الثالثة غدا الإثنين حيث غادر الفريق إلى برج العرب بمرافقة اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى وخالد جمال عبدالناصر عضو مجلس إدارة النادي. وتشهد قائمة الفريق عودة حارس المرمى عمر رضوان بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به في مباراة إنبى في الأسبوع الأول وتسببت في غيابه عن مباراة طلائع الجيش في الأسبوع الثاني ويواصل الثنائى عمرو ناصر مهاجم الفريق وإسلام سرى تدريباتهما العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد عبدالغفار كما يقترب من الشفاء اللاعب الغانى سولمون منساه ومن المنتظر انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق عقب لقاء المصرى وبداية الإستعداد لملاقاة الجونة في الأسبوع الرابع بملعب بتروسبورت الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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