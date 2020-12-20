«أروابارينا» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. واختار «أروابارينا» 20 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية في العاشرة من صباح الاثنين قبل خوض المران الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يستضيف المباراة في تمام الخامسة مساء الثلاثاء. وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- طارق طه- أحمد فتحي- أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون خط الوسط: أحمد توفيق- محمد فتحي- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- عمر جابر- إسلام عيسى- محمود حمادة- رمضان صبحي- إيريك تراوري خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس- جون أنطوي الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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