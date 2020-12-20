شكرا لقرائتكم خبر عن هدف متأخر من برايتون يحرم شيفيلد من فوزه الأول هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل برايتون آند هوف ألبيون هدفًا قرب النهاية ليحرم شيفيلد يونايتد، بعشرة لاعبين، من فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل 1-1، اليوم الأحد.

وأصبح شيفيلد يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد جون لوندسترام بسبب خطأ عنيف ضد يول فيلتمان في الشوط الأول، حيث منحه الحكم بطاقة صفراء قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر استبعاده.

وبقي برايتون، الذي لم يحقق أي فوز على أرضه هذا الموسم، في المركز 16 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما يتذيل شيفيلد الترتيب ويملك نقطتين فقط من 14 مباراة.

ورغم سيطرة برايتون، تقدم شيفيلد بهدف عن طريق جايدن بوجل في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي بعد المشاركة كبديل في الشوط الثاني.

وتابع اللاعب، البالغ عمره 20 عامًا، تسديدة من زميله ديفيد ماكجولدريك وغيرت الكرة اتجاهها في المدافع آدم ويبستر ودخلت مرمى الحارس روبرت سانشيز في الدقيقة 63.

وأدرك البديل داني ويلبيك، مهاجم وست بروميتش، التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق تسديدة من مدى قريب بعد ركلة ثابتة.

وقال ويلبيك لشبكة سكاي سبورتس: «هدف التعادل مهم جدًا... وفقًا لما جرى في المباراة اليوم، كنا نحتاج إلى النقاط الثلاث».

وأضاف: «بكل تأكيد، فإنه بعد التأخر في النتيجة، يكون من الرائع العودة والتسجيل، لكن وفقا لما حدث ولعب المنافس بعشرة لاعبين، فنحن كنا نريد بشدة النقاط الثلاث اليوم».

وصنع برايتون العديد من الفرص للتسجيل، بينما تكتل شيفيلد في الجانب الدفاعي واقترب ماكجولدريك من هز الشباك من ركلة حرة، لكن الحارس سانشيز أنقذ المحاولة ببراعة.

وكاد برايتون أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد ضربة رأس من ويبليك، أبعدها الفريق الزائر من خط المرمى، وقبل أن يسدد زميله على رضا جهانبخش كرة ارتدت من إطار المرمى.