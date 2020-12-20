شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجّل رفائيل لياو، مهاجم ميلان، أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث هز شباك ساسولو بعد ست ثوان، اليوم الأحد.
واستحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية مباشرة وتوغل بالكرة في دفاع ساسولو، ثم أرسل تمريرة أرضية إلى المندفع من الخلف لياو ليسدد بقوة في مرمى الحارس أندريا كونسيلي.
ووفقًا لشركة «أوبتا» للإحصاءات، فإن باولو بوجي، لاعب بياشينزا، كان صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة عندما هز شباك فيورنتينا بعد مرور ثماني ثوان في 2001.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.