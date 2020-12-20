شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: الوضع كان صعبًا للغاية في منتخب الشباب وغياب المرافق الطبي كارثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أن وضع لاعبي منتخب الشباب كان صعبًا.
وقال أبوالعلا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافقًا طبيًا، بدأنا مع اللاعبين نعرف اعراضهم وموعدها».
وأكمل: «بعيدًا عن أي حديث عن أجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعب طبيًا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابي كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت».
وأتم: «كل أعراض لاعبي المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، ربيع ياسين يعاني من بعض أعراض كورونا».
وأشار: «منتخب الشباب توفرت له المساعدة من الجانب التونسي خلال وجود بعثة الفراعنة في تونس، ولم يكن من المنطقي الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة».
وأتم: «منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة».
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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