محامٍ تونسي لـ"مكة" العقوبات منعت النصر من اللجوء للمحكمة الدولية بعد الخروج الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المحامي التونسي المختص بالقضايا الرياضية والمستشار القانوني التونسي علي عباس لـ»مكة» أنه ليس من صلاحيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو أي اتحاد قاري حرمان الفرق الكروية، التي تتبع له والتي تقدمت للمحكمة الرياضية (كاس) عقب صدور قرارات لجنة الانضباط وقرارات لجنة الاستئناف، من المشاركات الكروية القارية، وإصدار العقوبات بمجرد لجوئها للمحكمة الرياضية، أو حرمانها من الوصول إليها، كحال نادي النصر الذي لجأ لأعلى سلطة رياضية بعد أن رفض الاحتجاج الذي قدمه ضد فريق نادي بيرسبوليس بعد خسارة المباراة بركلات الترجيح؛ وذلك بسبب عدم قانونية تسجيل لاعبي النادي الإيراني في مواجهته الكروية في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة التي حققها فريق أولسان هيواندي أمس الأول. وقال علي عباس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يفرض احترام واختصاص (الكاس) التي تعد أعلى جهة تقاض رياضية، والتي تمثل أعلى الهرم القضائي الرياضي، لذا فالذهاب للمحكمة الرياضية حق مشروع للجميع»، مشيرا إلى أنه لا يحق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حرمان النصر من المشاركة في البطولات القارية لعامين مقبلين لمجرد أنه لجأ للمحكمة الرياضية، ولأنه مارس حقه في التقاضي، فالنصر لم يذهب للمحكمة الدولية في لاهاي أو محكمة الأمم المتحدة للمنازعات حتى يعاقب النصر بمثل هذه العقوبات فهو ذهب للمحكمة الرياضية وهو حق مشروع، مبينا أن ما ظهر من حقيقة حرمان النصر من المشاركة القارية هو حديث جماهيري ورأي عام، والاتحاد الآسيوي طبق أنظمته. وعن المخاوف الهلالية من الحرمان من المشاركة القارية في حال لجوئه للمحكمة الرياضية بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020، نظرا لعدم قدرة النادي على تقديم قائمة تضم 13 لاعبا لخوض المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي قال «لا أعرف إن كان الهلال ذهب أم لا، فالهلال لا يكشف أوراقه، ولكن في مثل هذه الحالات لن تغير (الكاس) من الأمر شيئا بعد القرار الآسيوي كون النظام الخاص بالبطولة سيطبق، ولكن كان على الاتحاد الآسيوي أن يراعي الأحوال في مثل هذه الظروف بعد أن أصاب فيروس وعن المخاوف الهلالية من الحرمان من المشاركة القارية في حال لجوئه للمحكمة الرياضية بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020، نظرا لعدم قدرة النادي على تقديم قائمة تضم 13 لاعبا لخوض المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي قال «لا أعرف إن كان الهلال ذهب أم لا، فالهلال لا يكشف أوراقه، ولكن في مثل هذه الحالات لن تغير (الكاس) من الأمر شيئا بعد القرار الآسيوي كون النظام الخاص بالبطولة سيطبق، ولكن كان على الاتحاد الآسيوي أن يراعي الأحوال في مثل هذه الظروف بعد أن أصاب فيروس كورونا بعض لاعبي الفريق أثناء سير البطولة، وأن يكون مرنا ويجتهد في ذلك».

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