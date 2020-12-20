شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض رائع للمواهب ضمن نهائيات برنامج ياس في المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتاحت النهائيات الوطنية لبرنامج «ياس في المدارس»، الذي يقام برعاية من أدنوك، للشباب في جميع أنحاء الإمارات، الفرصة لاستعراض قدراتهم في الحدث الذي شهد تتويج مدرسة هارتلاند الدولية وأكاديمية جيمس العالمية بدبي في فئتي المبتدئين والمحترفين على التوالي.

وكانت النهائيات بمثابة احتفال رائع بالقدرات التي يتمتع بها المشاركون، واستعراض لخبراتهم في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع مشاركة 245 طالباً من جميع أنحاء الإمارات.

وفيما توج فريق Zenith من مدرسة هارتلاند الدولية ببطولة المبتدئين، فقد أحرز فريق Delta X-15 من مدرسة أكاديمية جيمس العالمية بدبي الفوز في فئة المحترفين.

وسيشارك الفريقان الفائزان الآن في نهائيات العالم في ملبورن، أستراليا، جنباً إلى جنب مع فريق Mobius Racing، الذي وجهت الدعوة له أيضاً، وبالتالي ستشارك ثلاثة فرق من الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي في هذا الحدث الذي يتزامن مع استضافة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي.

ويهدف برنامج ياس في المدارس الذي تقدمه «أدنوك» إلى إلهام «مهندسي المستقبل» والارتقاء بقدراتهم من خلال ضمان تزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين وتنمية شغفهم باكتساب الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال عمر صوينع السويدي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية في أدنوك: «يعتبر تعزيز المهارات الجديدة وفرص التعلم من الأولويات الرئيسية بالنسبة لأدنوك ونحن نواصل تشجيع الطلاب في دراستهم. لهذا السبب يسعدنا دعم هذه الفرصة المميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الإمارات».

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نحن فخورون للغاية بمشاركة 245 طالباً من 45 مدرسة. لقد تغلب هؤلاء الطلاب على التحديات وتكييفها مع الظروف الراهنة، وهذا أمر رائع للغاية».

وأضاف: «يتمثل أحد أهداف هذا البرنامج بتطوير كفاءات مهندسي المستقبل وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين. وتعد هذه المهارات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتعتبر السيارات الهجينة لهذا العام مثالاً رائعاً على الحاجة للتكيف وإيجاد الحلول، وكل ما يتعلمه الطلاب ضمن برنامج ياس في المدارس».