شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير ومشاركة دولية واسعة في سباق جارمن كويست في «حتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البولندي جوزول والصربية كولاريك يتوجان بلقب النسخة الأولى

حققت النسخة الأولى من سباق «جارمن كويست حتا 2020» نجاحاً كبيراً وشهدت مشاركة دولية واسعة حيث تنافس أبطال من مختلف القارات في الحدث الذي أقيم وسط جبال منطقة حتا واستقطب مشاركة 300 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ونظمته شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية. توج البولندي مارك جوزول بلقب السباق في فئة المحترفين الرجال بعد فوزه بالمركز الأول لإنهائه السباق كاملًا في زمن قدره ساعتان و4 دقائق و32 ثانية، تلاه في المركز الثاني البريطاني توم ووكر الذي تأخر عن جوزول بفارق دقيقتين و44 ثانية حيث أنهى السباق في زمن قدره 02:07:16، وحل الصربي بوجان دورديك في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 02:14:11 بفارق 9 دقائق و39 ثانية عن البطل. وفي فئة المحترفين للسيدات توجت الصربية إفانا كولاريك بلقب النسخة الأولى من السباق العالمي بعد تحقيقها المركز الأول لإنهائها السباق في زمن قدره 02:28:51، متغلبة على النيوزيلاندية راشيل ديلاوني بفارق 5 دقائق و50 ثانية حيث أنهلت راشيل السباق في زمن قدره 02:34:41، وحلت البريطانية آيمي ميدلتون في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 02:40:15. وفي فئة الهواة للرجال استحوذ البريطانيين على المراكز الأولى الثلاثة، حيث فاز ديفيد رايس بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 01:10:32، تلاه باول دروري في المركز الثاني الذي أنهى السباق في زمن قدره 01:10:45 أي بفارق 13 ثانية فقط، في حين حل مواطنهما جراهام بريور في المركز الثالث بفارق 29 ثانية عن البطل حيث أنهى السباق في زمن قدره 01:11:01. وفي فئة الهواة للسيدات كانت الفرنسية ساندرين زاندوتي هي الأسرع بين السيدات في هذه الفئة حيث فازت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق كاملاً في زمن قدره 01:15:43 ساعة، تلتها البريطانية جيما براون في المركز الثاني بزمن قدره 01:16:53 ساعة، وحلت البريطانية نيكي وودروف في المركز الثالث بزمن قدره 01:25:48 ساعة. وتنافس المشاركون في فئة المحترفين على مسافة 38 كيلومتراً تنوعت ما بين الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 27 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة كيلومتر واحد، وتم السباق على 6 مراحل حيث ضمت المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 20 كيلومتراً، ثم انتقل المتنافسون للسباق في المرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الثالثة التجديف بالكاياك لمسافة كيلومتر واحد، وفي المرحلة الرابعة الجري 2.5 كيلومتر، ثم يعودون في المرحلة الخامسة لسباق الدراجات الهوائية الجبلية مرة أخرى لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 5 كيلومترات. بينما تنافس المشاركون في فئة الهواة على مسافة 19.5 كيلومتر، تنوعت بين سباق الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 13 كيلومتراً، والجري لمسافة 5.5 كيلومتر، والتجديف بالكاياك لمسافة كيلومتر واحد، وأقيم السباق أيضاً على 6 مراحل حيث بدأ السباق في المرحلة الأولى بالدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 6 كيلومترات ثم انتقل المتسابقون للمرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة التجديف لمسافة كيلومتر واحد، ثم انتقل المتسابقون للمرحلة الرابعة بالجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الخامسة عادوا للدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 7 كيلومترات وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 500 متر.