رفض الجنسية القطرية والكويتية.. كلمات مؤثرة من تريزيجيه وتامر حسني وهنيدي بعد انجاز ’’بيج رامي‘‘ التاريخي

كتب: ضياء السقا

هنأ النجم الدولى محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطنى ونادي أستون فيلا الإنجليزي بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامى" لحصوله على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020.

ونشر تريزيجيه صورة لبيج رامي على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" ووجه له التهنئة قائلا: "ألف مبروك لفخر بلدنا".

من جانبه، قدم المطرب تامر حسنى، التهنئة لـ"بيج رامى"، لحصوله على اللقب.

وكتب تامر عبر حسابه على فيس بوك: "اللي فوق صورة البطل العالمي بيج رامي لما خسر في 2017 هو فعلاً خسر بس معرفش اليأس ورجع اتمرن أكتر وعاند واجتهد وصبر وصمم أنه يروح تاني ويكسب ويبقى بطل العالم والأول والمنتصر".

وتابع: "الصورة دي درس لكل حد حاسس بإحباط ولكل حد فشل قبل كده، أن الأمل موجود بس أنت خليك فولاذي بجد خليك شخص مصمم على النجاح كلنا فشلنا ميت مرة بس إصرارنا على تحقيق أحلامنا كان أقوى من إحساسنا بحزن الفشل والله مش كلام وخلاص دي حقيقه والصورة دي درس عظيم لكل الناس مبروك يا بطل يا عالمي طبعاً انتصارك ده شرف لكل مصري وعربي".

وفي سياق متصل، حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة بطل كمال الأجسام المصري رامي السباعي، لفوزه بالمركز الأول لبطولة "مستر أولمبيا 2020"

ونشر محمد هنيدي، صورة للبطل رامي السباعي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "مبروك للبطل بيج رامي.. إنجاز كبير جدااا".

تصدر البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ"البيج رامي"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا لكمال الأجسام 2020.

وحصل "البيج رامي" على المركز الأول واكتسح تصويت الجماهير في البطولة، بعد منافسة مع عدد من أبطال لعبة كمال الأجسام على رأسهم الأمريكي فيل هيث وبطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.

وبتتويجه التاريخي انضم البطل المصري إلى قائمة أسطورية من المتوجين بالبطولة الأشهر في عالم كمال الأجسام، أبرزهم الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر، الذي أصبح أحد أشهر النجوم السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح حاكما لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والأمريكيين أيضا لي هاني، روني كولمان وفيل هيث.

وتعتبر مستر أولمبيا، أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وأقيمت النسخة الأولى في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك.

وانطلقت مستر أولمبيا للوزن المفتوح السبت الماضي في الثالثة فجراً بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت أورلاندو فلوريدا أمريكا.

وأعلن البيج رامي قبل البطولة إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ولكن نجح في التعافي.

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري ، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك ، عندما اعتلى الرياضيون المسرح ، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية، لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أعجب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.

من جانبه، أكد رامى السبيعى، بطل كمال الأجسام الفائز بلقب مستر أولمبيا 2020، أن تحقيق اللقب لم يكن أمرا سهلا، بل نتاج جهد وعمل طوال السنوات الثمانى الماضية حتى الفوز بالبطولة.

وأضاف بيج رامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من ولاية لاس فيجاس حيث تقام البطولة، أن الفوز فضل من الله، ونتيجة جهد وعمل، والفوز فضل من ربنا عليا، وبجتهد وأشتغل على نفسى وأعمل اللى عليا من 8 سنين، عشان أحقق اللقب".

وأشار بطل مستر أولمبيا إلى أنه سبق له المشاركة فى البطولة فى النسخ الماضية إلا أنه لم يتوج باللقب بل حقق مراكز متفاوتة منها المركز الثامن و الرابع، والثانى إلا أنها المرة الأولى التى يتوج فيها بالمركز الأول.

من هو "البيج رامي"؟

اسمه ممدوح محمد حسن السبيعي أو رامي السبيعي، واشتهر بـ"بيج رامي" من مواليد 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية.

وبدأ مسيرته التدريبية في «أوكسجين جيم» بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي «أوكسجين جيم»، ليبدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثير في مصر، ورغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التي جعلت «بيج رامي» يصل إلى ما عليه الآن، أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال علاء الدين المغربي، مدير مركز المعلومات بميناء البرلس، رفض رامي جنسيات متعددة منها الجنسية «القطرية والكويتية» ولعب للمرة الخامسة باسم مصر.

ويعتبر بيج رامي له تاريخ حافل مع كمال الأجسام حيث أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وحصد المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013، كما حصل على المركز الأول كأول عربي في بطولة أرنولد كلاسيك 2017، بحضور الممثل الأمريكى الشهير وبطلع اللعبة السابق آرنولد شوارزينغر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار.

أما في تاريخ منافسته مستر أولمبيا فقد شارك لأول مرة عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015، وفي عام 2016 حصل على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثالث في البطولة الأشهر بتاريخ اللعبة، قبل أن يحل سادسا في 2018.