رئيس اتحاد كمال الأجسام يصدم بيج رامي بعد تتويجه بمستر أولمبيا: بطولة غير رسمية

أبدى عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، عن سعادته باللقب الذى حققه رامى السبيعى الشهير ببيج رامى، وهو الفوز بمستر أولمبيا، البطولة الأشهر في العالم، وقال فهيم في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، إن البطولة قوية وتحسب لمصر، إلا أنها غير معتمدة من الاتحاد الدولى، ولا تندرج ضمن الأجندة الدولية، بل هي مسابقة تنظمها أحدى الشركات الخاصة، وعبارة عن بطولة محترفين لكنها تنال شعبية وشهرة واسعة في مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس اتحاد كمال الأجسام، أن بيج رامي يستحق اللقب عن جدارة في ظل مستواه المميز والفورمة التي وصل لها، بخلاف أخلاقياته وسلوكياته خارج بساط اللعبة، فهو بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وفاز صباح اليوم بيج رامي بلقب مستر أولمبيا كأول مصري يتوج باللقب، بعد أن اقتنص المركز الأول من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية.