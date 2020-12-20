قائمة بيراميدز.. عودة رمضان صبحي وثلاثي هجومي أمام الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الاتحاد الليبي في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية. أبرز غيابات بيراميدز عن لقاء الاتحاد الليبي تتمثل في محمد حمدي حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعله يغيب عن لقاء الزمالك الأخير والذي انتهى بنتيجة (1-1). ويغيب أيضًا عن بيراميدز حارس الفريق أحمد الشناوي ومحمد فاروق وعبد الله بكري وأحمد الشيخ. وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي مرة أخرى بعدما غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة عقب طرده في لقاء الاتحاد السكندري. وجاءت قائمة بيراميدز والمكونة من 20 لاعبًا على الشكل التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان. خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - ويلفريد كانون - أحمد فتحي - طارق طه - أحمد توفيق. خط الوسط: عمر جابر - محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إيريك تراوري. خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو جباس. جدير بالذكر أن بيراميدز يعتبر وصيف مسابقة الكونفدرالية في النسخة الماضية بعد الخسارة من نهضة بركان بهدف دون رد.

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