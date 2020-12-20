يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بث مباشر اليوم 20/12/2020 في الدوري الانجليزي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد ليدز يونايتد
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعه عشر من الدوري الانجليزي الممتاز لحساب منافسات النصف الاول للموسم من المتوقع ان يلعب اليوم اليونايتد بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي دافيد دي خيا ، وفي خط الدفاع لوك شاو– هاري ماجواير – فيكتور لينديلوف – آرون وان بيساكا ، وفي خط الوسط فريد – سكوت ماكتومناي – بول بوجبا ، وفي خط الوسط الهجومي برونو فيرنانديز ، وفي خط الهجوم أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.
بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد
البطولة الدوري الانجليزي
الجولة الأسبوع 14
موعد المباراة 20-12-2020
توقيت المباراة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 2
معلق المباراة خالد الحدي
ملعب المباراة أولد ترافورد
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