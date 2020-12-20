مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد اليوم الاحد في الدوري الانجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

اليونايتد قادم من انتصار يعد تاريخي للفريق خارج ملعبه من امام نظيرة فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين وذلك لانه الفوز السادسه على التوالي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي خارج ملعبه ، وحاليا فريق مانشستر يونايتد هو صاحب المركز الساسبع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة ، وسوف يدخل المواجهة على ملعبه اليوم وهو يبحث عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط من

امام نظيرة فريق ليدز وذلك من اجل الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر فريق ليفربول

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

على الجانب الاخر يدخل فريق ليدز يونايتد ضيفا وهو الصاعد حيثا للدوري الانجليزي الممتاز وهو يقدم اداء جيد امام الكبار في الدوري للموسم الحالي ، وحاليا فريق ليدز هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17

نقطة بعد ان لعب الفريق 13 مباراة وحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر في 6 مباريات ، واخر مباراة لعبها نادي ليدز يونايتد قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق نيوكاسل يونايتد والتي فاز فيها على ملعبه بنتيجة خمس اهداف مقابل هدفين ، واليوم في المباراة خارج ملعبه يبحث عن انتصار جديد.