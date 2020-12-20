نجح فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي المنيا، اليوم الاحد، في تحقيق الفوز على فريق ناصر الفكرية ، بهدفين دون رد، في أولى مباريات الفريقين هذا الموسم بملعب الفكرية.
وقدم لاعبو المنيا ، أداءاً قوياً خلال المباراة ، وأحرزوا هدفين سجلهما اللاعبين : مصطفى محمود (كراوش )، و بيتر امير ، بذلك الفوز يخطف فريق المنيا أول 3 نقاط في مسيرته ، ويستعد لمواجهة فريق بني مزار يوم الأحد القادم على ملعب المنيا الجديدة.
ويقود فريق المنيا 2003 هذا الموسم
كانت هذه تفاصيل خبر دوري 2003 | المنيا يبدأ مشواره بالفوز على الفكرية في عقر داره بثنائية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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