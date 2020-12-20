دوري 2003 | المنيا يبدأ مشواره بالفوز على الفكرية في عقر داره بثنائية نظيفة

نجح فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي المنيا، اليوم الاحد، في تحقيق الفوز على فريق ناصر الفكرية ، بهدفين دون رد، في أولى مباريات الفريقين هذا الموسم بملعب الفكرية.

وقدم لاعبو المنيا ، أداءاً قوياً خلال المباراة ، وأحرزوا هدفين سجلهما اللاعبين : مصطفى محمود (

كراوش )، و بيتر امير ، بذلك الفوز يخطف فريق المنيا أول 3 نقاط في مسيرته ، ويستعد لمواجهة فريق بني مزار يوم الأحد القادم على ملعب المنيا الجديدة.

ويقود فريق المنيا 2003 هذا الموسم

كل من، محمد جاويش ، مديراً فنياً، ويرافقه دكتور محمد رؤوف، مدربا عاما، د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، مدربا لحراس المرمى، أحمد عمر ، مخطط أحمال، محمد العباسي ، اخصائي علاج طبيعي، محمد ابو العلا ، مدير مالي واداري ، تحت إشراف دكتور يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع.