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دوري 2003 | المنيا يبدأ مشواره بالفوز على الفكرية في عقر داره بثنائية نظيفة

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 نجح فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي المنيا، اليوم الاحد، في تحقيق الفوز على فريق ناصر الفكرية ، بهدفين دون رد، في أولى مباريات الفريقين هذا الموسم بملعب الفكرية.

 

وقدم لاعبو المنيا ، أداءاً قوياً خلال المباراة ، وأحرزوا هدفين سجلهما اللاعبين : مصطفى محمود (

كراوش )، و بيتر امير ، بذلك الفوز يخطف فريق المنيا أول 3 نقاط في مسيرته ، ويستعد لمواجهة فريق بني مزار يوم الأحد القادم على ملعب المنيا الجديدة.

 

ويقود فريق المنيا 2003 هذا الموسم

كل من،  محمد جاويش ، مديراً فنياً، ويرافقه دكتور  محمد رؤوف،  مدربا عاما، د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري،  مدربا لحراس المرمى، أحمد عمر ، مخطط أحمال، محمد العباسي ، اخصائي علاج طبيعي، محمد ابو العلا ، مدير مالي واداري ، تحت إشراف دكتور  يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع.

 

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