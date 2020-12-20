بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد اليوم 20/12 الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”.

وسيوفر موقع الوفد لمتابعيه رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، أي السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق خالد الحدي.

وعزز مانشستر يونايتد رصيد نقاطه بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدفين إلى 23 نقطة في المركز السابع

على جدول الترتيب مع بقاء له مباراة مؤجله، وزاد أوجاع شيفيلد، وعاد من جديد إلى سكة الانتصارات والأداء المميز.

الشياطين الحمر الذي يعيش معنويات مرتفعة ويمر بحاله أفضل من ذي قبل، أنهى استعداداته لموقعة ليدز العنيد اليوم بكل قوة وتركيز عالي، من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك، ويأمل في التقدم أكثر على جدول الترتيب ولا يرغب العودة إلى الخلف مرة أخرى، ولكن عليه الحذر من لدغات ليدز القاتله.

وفي المقابل، يعيش ليدز أفضل أحواله بعد الفوز

الماضي والثمين على نيوكاسل يونايتد بخماسية لهدفين، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ليدز الصاعد حديثًا للبريميرليغ يقدم مستوى جيد هذا الموسم بغض النظر عن بعض الهزائم، لكن لديه فنيات عالية وتكتيك مميز، سيحاول تطبيقه مع اليونايتد في مواجهة اليوم، فهو منتشي بفوز سابق لذا سيدخل بثقة عالية ولا يخشى الشياطين لاحمر فلديه لاعبين مميزين سيقاتلون من أجل تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث، وهذا ما يطمح له الفريق للتقدم على جدول الترتيب للحفاظ على نفسه بالبقاء في لموسم جديد بين الكبار.