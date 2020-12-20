شاهد فيديو اهداف الملعب التونسي وشبيبة القيروان فى الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الملعب التونسي وشبيبة القيروان فى الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 بالجولة الثالثة. اعتلى فريق الملعب التونسي صدارة الدوري المحلي عبر فوزه الساحق على مضيفه شبيبة القيروان 4 /صفر. وفي مباريات أخرى فاز نجم الملتوي على ضيفه النادي البنزرتي 1 /صفر وبنفس النتيجة فاز الأولمبي الباجي على مضيفه مستقبل الرجيش. ورفع الملعب التونسي رصيده إلى سبع نقاط ليقتنص صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي والترجي. وتقمص بلال المجري دور البطولة في مباراة اليوم بتسجيله هدفين للملعب التونسي. وتقدم بلال آية مالك بهدف في الدقيقة 42 ثم أضاف فيكتور سام اباتا الهدف الثاني في الدقيقة 47. وأحرز الماجري الهدف الثالث في الدقيقة 70 لكن بعدها مباشرة تعرض زميله هيثم العيوني للطرد، لكن الماجري سجل الهدف الثاني له والرابع للملعب التونسي في الدقيقة 82. إليكم فيديو اهداف الملعب التونسي وشبيبة القيروان فى الدوري التونسي شاهد المزيد..

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