اخبار السعودية | تحديد موعد مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر

كشفت صحيفة “الرياضية أونلاين” يوم السبت على أن اتحاد السعودي أستقر على يوم 30 يناير المقبل، موعدًا لإقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي.
وكشف إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن المباراة ستقام بالفعل في يناير المقبل، دون تحديد موعد نهائي.
ووصل الهلال إلى مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما النصر بصفته وصيفًا.
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